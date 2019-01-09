日本太陽光電再生能源躉購電價將調降22%

日本經濟產業省在週三 (9 日) 公布 2019 年度，對太陽光電再生能源業者的躉購 (Feed-in Tariff，或簡稱 FIT) 價格，預估將會調降 20% 以上。也因此，未來將會減輕再生能源在收購費用上，對一般家庭所造成的經濟負擔。

日本政府會對各年度的太陽光電再生能源的購買價格作出調整，並要求各家電力公司按照這個價格來向供應太陽光電等再生能源的企業收購，而這些再生能源的購電費用則會反應在各個家庭的電費帳單上。

當中，受到影響最多的是發電能力未達 500 千瓦的太陽光電再生能源業者。日本經濟產業省將目前的 1 度電 18 日圓的收購價格，在新年度裡將調整為 1 度電 14 日圓，調降幅度約 22%。大大壓縮了再生能源業者的獲利空間。

然而在過去為了鼓勵各界參與太陽光電再生能源事業，日本政府所設定的收購價格都在較高水準。也因為如此，高額的收購成本對一般家庭的經濟也造成了不少負擔。

太陽能光電面板 (圖片來源：AFP)

由於太陽能面板等設備的成本降低，日本經濟產業省的方針是希望在 2022 年度時，可以將太陽能光電的收購價格調降到目前的一半以下。今後也可望減少對各個家庭的負擔。

日本經濟產業省將於 9 日召開的審議會中對這些提案作出正式決定。