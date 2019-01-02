日本的新年新問題：家用太陽能發電收購將陸續結束

日本國內針對一般家庭的太陽能光電收購，將在今 (2019) 年 11 月開始陸續結束。對於在自家屋頂設置太陽能光電面板的民眾而言，屆時將面臨抉擇。而這個議題，在日本被稱為「2019 年問題」。

日本政府為了鼓勵民眾在自家屋頂安裝太陽能發電裝置，於 2009 年 11 月 1 日開始，展開了為期 10 年的太陽光電收購制度。制度開始時的收購價格為每度電 48 日圓 (發電能力未滿 10kW 的家庭)，且連續 10 年以相同價格收購。然而隨著太陽能面板的下跌、安裝門檻逐漸降低，在後來安裝太陽能光電面板的用戶，每度電的收購價格就沒有一開始來的高。

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由於這項為期 10 年的保證電價收購制度，讓安裝太陽能發電系統的住家在短短幾年內迅速成長。依照日本總務省統計局每 5 年所作的統計資料來看，2003 年時日本安裝太陽能光電設備的住宅為 28 萬戶 (普及率 0.6%)，2008 年時為 52 萬戶 (普及率 1.0%)。到了 2013 年時，安裝的戶數跳升到 157 萬戶 (普及率 3.0%)，固定電價收購制度的效果極為顯著。

固定電價收購制度在 2009 年 11 月 1 日開始實施時，太陽光電收購價格是 48 日圓 / 度，在當時約為一般家庭用電的 2 倍以上價格，是鼓勵消費者安裝的極大誘因。然而到了 2018 年度時，收購價格只剩下 26~28 日圓 / 度；2019 年度更只剩下 24~26 日圓 / 度。

今年 11 月過後，到時除了收購價格會影響用戶的選擇，設備的維護與修繕支出也都將是一筆可觀的費用。咬牙撐過繼續支持綠能發電，還是放棄太陽能發電完全倚賴電力公司的供電，都是可能面對的問題。對於想要推展再生能源的台灣，也是個值得借鏡的對象。