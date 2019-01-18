前景雖有變數 富達國際：當前陸股估值非常具吸引力

全球投資公司富達國際 (Fidelity International) 認為表示，儘管經濟放緩，但是中國股市在去年的跌深過後，當前的估值「非常、非常」具有吸引力，是亞洲最佳的投資選擇之一。

由於捲入與美國之間的貿易爭端，中國股市去年大跌超過 24%，是 10 年來最糟的表現。但是當被問及最安全的投資地點時，富達國際亞洲股票投資長 Medha Samant 認為，亞股將由中國領漲。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

她表示，近幾個月以來，政府當局為支持經濟所採取的措施，有助於提升中國股市的吸引力，其中包括減稅及調降準備金。

雖然肯定中國的積極前景，但她也承認，中國仍存在不利因素，因此，投資者應加強選擇性。

她認為，新經濟的股票，以及消費和醫療保健行業令人喜愛。此外，一些舊經濟的資產，如果具有價值與殖利率潛力，也值得納入。

中國與美國過去幾個月相互祭出關稅，增加了對中國經濟成長放緩的擔憂。HSBC 亞洲經濟研究共同主管 Frederic Neumann 認為，中國今年經濟成長可能降至 6%，低於官方 2018 年的 6.5% 成長目標。

Neumann 指出，中國經濟仍需要更多的官方支持，目前的問題在於，市場擔心結果會低於官方預定的 6-6.5% 目標，中國必須清楚地表明，能在促進成長上再發揮效用。一旦如此，市場會覺得安心許多。

中國經濟的發展，很大部分取決於美中貿易談判的結果。LGT Bank 香港首席投資策略師 Stefan Hofer 表示，目前的情況是，中美雙方都承受很大的壓力，要談出結果。LGT 預計，雙方有機會在年中達成協議，Hofer 主張，這樣的話現在就要搶進中國市場。

Hofer 指出，在這樣的預期下，現在買進中國部位不會有什麼問題。