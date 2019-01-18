野村與凱雷 將公開收購日本第5大啤酒公司 「Orion Breweries」

根據日本主要媒體在 18 日的報導，野村控股 (8604-JP) 與美國私募股權投資公司凱雷投資集團，將共同買下日本啤酒銷售量第 5 大的「Orion Breweries, LTD.」。Orion 是一家位在日本沖繩縣的未上市啤酒製造商，野村控股與凱雷投資集團將以公開收購 (TOB) 方式將 Orion 納入旗下，預估收購金額將達數百億日圓。

Orion 於 1957 年創立，是一家以日本沖繩縣為據點的非上市啤酒製造商，所生產的啤酒在沖繩擁有最高的市佔率。2018 年 3 月期的整體銷售額年增 1% 為 283 億日圓，但是在公司純益上卻減少了 17% 至 23 億日圓，獲利表現上並不好。Orion 近年來積極在亞洲、澳洲，及北美洲擴展通路，在台灣也設有營業據點。

外界認為，未來野村與凱雷將對 Orion Beer 進行經營上的改革，並開拓海外通路，提高獲利能力。

而 Orion 與持有該公司 10% 股權的大股東 Asahi (2502-JP)，兩者自 2002 年開始在資本及業務上有合作關係，除了共同進行商品開發，還有銷售彼此的產品。一般認為 Asahi 未來還會繼續持有 Orion 的股票，也會在經營上協助野村與凱雷。

Orion 的創辦人及其他以個人投資者為主的股東共有 599 人 (截至 2018 年 3 月底止)，野村與凱雷也將透過公開收購方式向這些投資人收購股票。預估金額將達數百億日圓。而這也昰野村在 2008 年金融海嘯之後，首度以自有資金展開企業收購。

野村控股 (8604-JP) 今 (18) 日在東京股市表現，日本時間 13:05 時上漲 0.70% 股價 459 日圓。