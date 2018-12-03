夏普旗下東芝PC部門明年改名 3年內完成三大目標

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普積極重返個人電腦市場，據日媒報導，夏普從東芝收購來的個人電腦事業部門，明年起將改名為 Dynabook 股份有限公司，3 年內要完成營收倍增、獲利轉盈、首次公開發行 (IPO) 掛牌上市等三大目標。

據日經新聞報導，夏普今年 10 月從東芝收購的個人電腦事業子公司，Toshiba Client Solution(TCS)，將從明年起改名為 Dynabook 股份有限公司，以東芝主力筆電品牌「Dynabook」命名。

夏普副社長暨 TCS 會長石田佳久表示，希望透過更改公司名稱來提升 Dynabook 的品牌價值，並把目標設定在 3 年後 IPO。

報導指出，TCS 也發表了中長期經營計畫，目標 2021 財年營收將達 3400 億日圓，較今年度預估的 1600 億日圓倍增，獲利方面，預計 2020 財年轉盈、2021 年營業利益 70 億日圓的目標。

TCS 今後除了主要的筆電事業外，也將利用夏普及其母公司鴻海集團的生產基礎，計畫販售伺服器、桌上型電腦等新品。

在市場佈局方面，則將配合歐美日等已開發國家，和亞洲等開發中國家的不同需求，提供不同取向的產品，透過擴大產品陣容、海外市場布局，達成 2021 年營收翻倍的目標。

夏普日前才傳出要在鴻海中國山東煙台廠區的附近，設立個人電腦生產基地，現在 TCS 大動作更名並發表中長期營運計畫，也顯示夏普重返個人電腦市場的企圖心。