大客戶需求轉強 西柏上季EPS拚1.5元 本季營收估年增一成

西柏 (3541) 北美大客戶經過三個季度的庫存調整，隨著傳統旺季到來，去年 9 月起訂單回升，第四季營收更衝上 5.98 億元創下歷史次高，毛利率有望破 4 成，EPS 上看 1.5 元，全年有逼近 4 元的機會。展望 2019 年，首季為傳統淡季，預估營收將轉淡，但較去年同期仍可望有雙位數百分比的成長。聚焦北美市場的西柏，前三大客戶都在美國，產品以 4K2K 及 HD Base-T 等高階影像機種為主，包括複合型產品，具影像升頻處理功能的 4K 分配型，除了既有的盒子形式，也推出壁掛式、嵌入式等產品。



北美最大客戶 2017 年第四季開始調整庫存，西柏業績也因此度小月，不過，經過三個季度的庫存調整，配合傳統旺季到來，去年 9 月起訂單大回升，也推波第四季營收衝上 5.98 億元創下歷史次高，預估毛利率有機會升破 4 成，約 41~42%，營利率也會提高，法人預估，EPS 上看 1.5 元。全年營收 18.75 億元，年減 14.12%，EPS 有挑戰 4 元的機會。



展望今年，雖然北美客戶拉貨力道轉強，但第一季為傳統淡季，預估營收將較去年第四季轉淡，但較去年同期仍可望有一成以上的成長，全年營運也將重回成長。