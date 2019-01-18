〈財報〉美國運通表現佳 預計今年營收增8%以上

信用卡發行商美國運通 American Express (AXP-US) 公布了第四季度收入，財報略微低於分析師週四的預期，但較一年前同期的虧損相比，最新一季報告了獲利。

據該公司稱，美國運通 2018 年第四季度的營收為 104.7 億美元，比去年同期增長了 8%。不過，這個數字還是低於華爾街預期的 105.6 億美元。

美國運通董事長兼執行長 Stephen J. Squeri 在一份新聞稿中表示，「這是連續第 6 個季度，營收增長率至少達到 8%，而卡會員支出、貸款、和信用卡費用的增長再次推動了這一趨勢」。

美國運通最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 達 2.32 美元，高於去年同期的虧損 -1.42 美元。

調整後每股純益 EPS 為 1.74 美元，低於預測的每股 1.80 美元。

營收達 104.7 億美元，低於預測的 105.6 億美元。

由於消費者和小企業的支出增加，美國運通在 2018 年第三季度創下了創紀錄的營收。

分析師們密切關注美國消費者支出，這往往會與信用卡公司的表現相關。野村和其他公司一直在關注其虧損「條款」，是未收取的客戶貸款和貸款支付費用。在最近幾個季度裡，這些成本一直在下降。

在第四季度，損失準備金年增 14%，該公司表示這反映貸款組合的增長和更高的貸款核銷率。該公司的年利潤大致翻了一倍。

美國運通 2018 年財報顯示：

營收為 69.2 億美元，高於 2017 年的 27.5 億美元。

Jefferies 董事總經理 John Hecht 表示，「美國運通的宏觀主題是消費者的健康，我們已經看到了相當不錯的美國消費者信貸。這應該預示著良好的借貸」。

Sandler O'Neill 董事總經理 Christopher Donat 說道，花旗集團 (C-US)、摩根大通 (JPM-US)、和美銀美林 (BAC-US) 本週在他們自己的季度報告中表示，預計今年的消費者信貸質量將與 2018 年相似。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 在與分析師的電話會議上表示，「消費者狀況良好，他們正在花錢」。

週四盤後交易中，美國運通股價下跌 2.05% 來到 97.45 美元。

美國運通股價趨勢圖

展望今年，美國運通公布了全年營收增長指數為 8% 至 10%，而華爾街的預期為 7.5%。該公司的全年每股純益 EPS 預測在 7.85 美元至 8.35 美元之間，符合預期的 8.12 美元。