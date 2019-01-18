iPhone中國需求急凍 這家日本供應鏈大砍獲利預期25%

在蘋果 (AAPL-US) 手機需求驟降之下，全球供應鏈都迎來猝不及防的寒冬，如果他們還有大量營收靠汽車產業，那將更是雪上加霜。

在台積電 (2330-TW) 發布十年來最大的季營收下滑之際，日本零組件供應商日本電產 (Nidec Corp.) 也在週四 (17 日) 大幅下調利潤預期，並將原因歸咎於美中貿易戰影響擴大，而打擊了汽車與家電等製造商的需求。

日本電產擁有 46 年歷史，是 iPhone 一家小型而重要的供應商。這家公司產品主要用於智慧型手機、汽車電子和工業機器人，他們預估截至 3 月份的全年利潤，將下滑至 1450 億日圓，比先前的預測低 25.6%。

創辦人兼執行長 Shigenobu Nagamori 在財報時表示，去年在截至 9 月的一半時間內表現強勁，淨利潤上升至新高。然而，11 月的趨勢出現巨變，11 及 12 月均有大幅下滑，「全球所有業務部門的訂單、銷售和發貨均出現重大轉變」。

Nagamori 說：「在我的長期管理生涯中，我從未見過在 11 月及 12 月出現需求下滑。」

Bernstein Research 分析師 Mark Li 表示，他預計 iPhone 在 2019 年的出貨量，將年減 13%。

日本電產受到汽車業的打擊也非常大，隨著客戶調整庫存，去年最後兩個月，日本電產的產量下降了 30% 或更多。

Nagamori 說：「我們不知道這種去庫存會持續多久。」