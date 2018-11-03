今年第3季智慧手錶銷售突破1000萬支 年增67%

火熱的智慧手錶市場絲毫沒有任何放緩的跡象，而且它可能剛剛創下了一個新的重要里程碑。

Strategy Analytics 估計，智慧手錶出貨量在 2018 年第 3 季度年增率增加了 67%，達到 1000 萬支大關。

蘋果 (AAPL-US) 仍執業界牛耳，根據估算，第 3 季智慧手錶市場蘋果約占 45%，估計年增成長 25%，推估銷售 360 萬支。

但值得注意的是，蘋果公司從未發布官方出貨數據，而是涵蓋在「其他產品」類別內。在最新的季報中，蘋果僅表示可穿戴設備的銷售額成長了 50%，「其他產品」的營收達到 42 億美元。

蘋果的表現可能是由 9 月下旬推出的第 4 代蘋果手錶推動。該設備具有更大的螢幕、心電圖 (ECG) 感應器和更快的處理器，以及其他功能升級。

由於 Fitbit (FIT-US) 和三星 (005930-KR) 的競爭，蘋果的市占率已自 60% 下滑。在推出 Ionic 和 Versa 兩款系列後，Fitbit 現在已成智慧手錶市場重要角色；而三星則是靠 Galaxy Watch 打天下。兩家公司上季分別出貨 150 和 110 萬台。

排在第 4 位的 Garmin (GRMN-US) 雖然其出貨量確實高達 80 萬，但僅有 20 萬的相對較小成長，仍需盡力在健身領域日益激烈的競爭中求存，以免市占率流失至成長速度較快的挑戰者。

而且這種趨勢很可能繼續下去。這個購物季可能會出現銷售激增，特別是對於像蘋果手錶第 4 代這樣的全新型號，或者是像 Versa 這樣的低成本選擇。如果要說市場存有風險，那麼小型企業可能會發現自己遭到排擠，因為禮品贈送者往往會湧向主要選擇。