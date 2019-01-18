市場緊張情緒持續 被空軍盯上的這檔港股重挫41%

一系列股票周四大幅下挫動搖了對香港小型股的信心後，一家被賣空者瞄准的中國金融公司，今日在香港下挫超過 40%。

中新控股跌幅一度高達 41%，當地時間上午收盤跌約 28% 報 0.073 港元。根據彭博匯總的數據，大約 1.45 億股中新控股股票換手，是過去一年完整交易日平均水平的兩倍多。撥打至中新控股辦公室的電話無人接聽，通過其網站所列官方微信號取得聯繫的努力也未果。

放空機構 Bonitas Research 去年 9 月對該公司的財務報告提出質疑，稱該公司的股票價值為零，自那以來，在香港創業板上市的中新控股下跌了超過 80%。當時，中新控股在一份聲明中表示，該報告包含「惡意推測、錯誤指稱及明顯的事實錯誤」。

「我們不確定今天股票波動的原因，但是猜測是有擔保的融資融券安排平倉造成的，」Bonitas Research 創始人 Matt Wiechert 在電子郵件中表示。「我們的報告強調了交易最後時段中新控股股票操縱的做法，我們懷疑內部人士歷史上有股權質押獲得貸款的行為。」

在德克薩斯州創辦 Bonitas Research 的 Wiechert 表示，在中新控股 11 月份從 MSCI 中國指數剔除之後，他便結清了中新控股空單部位。

周四，至少有 10 家公司在香港市場重挫 20% 或以上，抹掉 374 億港元 (48 億美元) 的市值，在短短幾分鐘的時間內，佳源國際控股、陽光 100 中國和仁天科技控股的跌幅就超過了 75% 。這種突然暴跌在香港並不罕見，公司控股股東可以通過股權質押借入資金，只要是因個人財務原因就無需披露。

這種瘋狂的波動並未打擊對大盤的信心。恒生指數周五上漲 1%，有望連續第三周收漲。