入局大麻飲料戰場 全球啤酒巨頭「牽手」大麻股龍頭公司

世界上最大的啤酒製造商 AB InBev（百威英博）近期有了大動作：聯手加拿大煙草公司 Tilray 投資 1 億美元研發含有大麻成分的飲料。

根據 CNBC 報導稱，這次的合作夥伴關係僅限於加拿大，AB InBev 位於加拿大的子公司 Labatt Breweries 將參與此次和 Tilray 的合作。每家公司各出資 5000 萬美元用於研發含有大麻中非精神活性化合物 THC 的非酒精飲料。

Labatt Breweries 總裁 Kyle Norrington 在一份聲明中表示：「Labatt 致力於走在新興消費趨勢的前列」，「加拿大消費者對 THC 和 CBD（大麻二酚：Cannabidiol) 類產品一直飽含熱情，這使得我們更加有動力在有責任的營銷承諾前提下研發生產更高質量的產品。」

由於大麻在全球的某些市場已經過渡到合法化的狀態，並在某些場合已成為某些酒精飲料的替代品，使得兩家公司共同瞄準了這個潛在商機。

英國金融時報援引 Tilray 首席執行官 Brendan Kennedy 在一次採訪中表示：「我們不知道這個行業的規模會有多大，但可以預見的是，這是一個正在迅速崛起的行業，雖然目前來看其全球增長速度並不大。」

值得注意的是，隨著市場興趣愈濃和監管的放鬆，已經有不少釀酒企業開始涉足大麻領域。

據 CNBC 報導，在美國銷售科羅娜 (Corona) 和莫德羅 (Modelo) 兩個啤酒品牌的 Constellation Brands 公司已經對加拿大最大的醫用大麻生產商 Canopy Growth 投資了 40 億美元。今年夏天，喜力 (Heineken) 旗下的 Lagunitas 品牌也在加州推出了一種含有大麻的飲料。

英國金融時報稱，本月早些時候，萬寶路旗下捲菸製造商奧馳亞（Altria）已經達成協議，以 24 億加元收購加拿大大麻公司 Cronos 的股份。

始創於 1886 年的可口可樂也在 9 月做出了一個石破天驚的舉動：進軍大麻市場，生產含有大麻二酚的飲料。據加拿大媒體 BNN Bloomberg Television 9 月報導稱，可口可樂公司正在與加拿大特許大麻生產商 Aurora Cannabis Inc. 進行「認真商討」，意在聯合開發大麻飲料。

Tilray 的上市對整個大麻產業來說都是一個巨大的利多消息。

近年來，大麻產業始終在快速發展。根據 CB Insights 公布的數據，大麻相關創業公司去年總共募集資金 5.93 億美元，是 2016 年融資額的兩倍，相比 2014 年 1.21 億美元的融資額也有了迅猛的增長。

CB Insights 的調查結果還顯示，獲得投資的大麻相關創業公司的類型各不相同，有的專注於研究或分銷醫用大麻產品的創業公司（與 Tilray 的性質一樣），有的專注於幫助大麻公司獲得付款的創業公司，以及藉助新的農業技術開發新型大麻的公司。

總部設在加拿大不列顛哥倫比亞省的 Tilray 於今年夏天正式在那斯達克敲鐘上市，並以「大麻第一股」的名頭迅速引得市場廣泛關注。公開資料顯示，該公司主要向患者、研究人員、醫藥公司甚至是政府部門銷售產品。

值得注意的是，雖然現在 Tilray 股價較發行價已經上漲逾 3 倍，成為 2018 年在美國上市表現最佳的 Ipo，但其股價在 9 月觸頂後便一直波段下跌，截至最近總市值僅剩 66 億美元。