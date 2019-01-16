日本啤酒出貨量 連14年萎縮

由日本 5 家啤酒業者所組成的業界團體，在週三 (16 日) 公布了日本 2018 年啤酒出貨量。在過去一年裡減少了 2.5%，也是連續 14 年寫下新低紀錄。

此外，由於日本的啤酒釀酒業界團體，自 2019 年起停止公布「已課稅出貨量」之故，未來將不會出現有關啤酒市佔率的數據。起因在於這項自 1992 年開始的統計，在出貨量上是否該涵蓋超商及超市自有品牌 (Private Brand) 在內，出現了意見上的對立。

這項調查結果由 Asahi(2502-JP)、Kirin(2503-JP)、Suntory(2587-JP)、Sapporo(2501-JP)、Orion(非上市公司)，5 家啤酒公司所組成的業界團體所提出。2018 年的啤酒類飲料總出貨量為 3 億 9390 萬箱 (1 箱為 20 大瓶 = 633ml x 20 瓶，約 12.66 公升)，年減 2.5%，也是連續 14 年創下新低紀錄。

已市佔率來看，Asahi 37.4%、Kirin 34.4%、Suntory 16.0%、Sapporo 11.4%、Orion 0.9%。

(圖：AFP)

在出貨量上，啤酒減少了 5.2%，發泡酒減少了 8.8%。當中，啤酒的出貨量減少幅度，是雷曼兄弟金融海嘯隔年 2009 的年減 6.7% 之後最大的。啤酒在整個啤酒類飲料的比重上，更跌破 50%，來到 49.2%。加上現在的日本年輕人不愛喝啤酒，也造成日本的啤酒消費市場日漸萎縮。

各家啤酒公司在 2018 年春天時，提高了以餐飲業為主要市場的瓶裝啤酒及桶裝啤酒的售價，也進而影響了啤酒銷量。而稅金價格較低的第 3 類啤酒，則是因為價格低廉，受到消費者青睞。

註：

「啤酒」：簡單來說根據日本酒稅法規定，「啤酒」是以麥芽、啤酒花、水作為原料，還可使用米及玉米等法定副原料。不過，麥芽的使用量必須高於 50%。

「發泡酒」：麥芽使用量低於 50%。

「第 3 類啤酒」：指原料中不含麥及麥芽成分、或者是原料含有麥芽的發泡酒並添加蒸餾酒，就會被歸於此類。