一旦經濟衰退 各國央行將措手不及

若嚴重的經濟衰退來到，世界主要國家央行可能難以應付。

在金融危機期間，各國央行採取了非典型的劇烈措施，阻止經濟下滑。他們大幅降息，還大印鈔票，以刺激經濟成長。

十年後，全球各國央行才開始反轉先前的那些舉動。

在先進國家，利率依舊偏低，在某些國家，利率甚至為負。美國聯準會 (Fed) 出脫了部份買進的債券，但歐洲國家與日本尚未採取此一行動。

由於各國央行等待太久，才開始升息，短期內，利率很難回復至正常水平。所以下次危機一旦降臨，各國央行將措手不及。

政治也讓央行所處的環境，變得更為複雜。在印度與土耳其等國，便面臨了政治干預的威脅，川普總統也多次批評 Fed。

近幾個月，全球經濟展望大幅崩壞。貿易緊張使得各國經濟成長減緩，包括中國與德國。

國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行不約而同降低了 2019 年的經濟成長預估。專家對美國升息，貿易戰及英國脫歐等政治風險，也提出了警告。

沒有人預期全球經濟同步成長的情況會永遠持續。過去十年，各國央行已採取了各種行動，未來經濟若大幅滑落，他們可採取的行動，將會變得有限。

2018 年，聯準會 (Fed) 升息四次，情況較其他央行稍好。但 Fed 的基準利率目前為 2.25% 至 2.5%，仍處於歷史性低點水平，未來降息空間仍然有限。換言之，即使 Fed，其彈性也已大不如前。