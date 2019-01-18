彭博：美國、巴西黃豆貿易間 中國都占盡好處

《彭博社》週五 (18 日) 報導指出，最初的休戰向來視為美國豆農的一大福音，預計中國採購量約為 1000 萬公噸的美國黃豆，目前中國已採購約一半的貨量，不僅為新一輪貿易談判釋出善意，還降低美國與巴西黃豆價格間的溢價，中國堪稱最大贏家。

週五 (18 日) 台北時間上午 8 點左右，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 的 3 月黃豆期貨上揚 0.24% 至每公噸 907.00 美元。

黃豆期貨走勢圖。(圖：investing)

美中貿易戰開打以來，中國大打「黃豆牌」已重傷美國豆農和中國買家。上月美中達成貿易休戰後，川普即推文稱，中國同意立即大量購買美國農產品。黃豆期貨價格隨之飆升，目前已回落。

巴西、美國黃豆價格戰

市場預計中國採購量約為 1000 萬公噸的美國黃豆，目前已採購約一半的貨量，不僅為新一輪貿易談判釋出善意，還降低美國與巴西黃豆價格間的溢價。

本月早些時候，美國和巴西間黃豆的價差從一個月前的每噸 20 美元收斂至 4 美元。

荷蘭合作銀行高級分析師 Steve Nicholson 接受採訪時稱：「這反映出中國有戰略地計畫嗎？我不知道，但中國在兩邊都占盡了好處，他們是全世界最好的交易員。」

預期會受益於美中貿易戰，而且得利於天氣，去年巴西提前播重黃豆，預料在今年 2 月、3 月將會開始準備出口，屆時中國可能會恢復購買巴西黃豆。

芝加哥的諮詢公司 AgResource 的分析師 Tarso Veloso 表示：「整個過程的主要受益者是中國，他們在美國採買便宜的黃豆，現在又將在巴西買便宜的大豆。他們的決定對國際市場影響巨大。」

巴西黃豆價格崩跌也可能衝擊美國黃豆外銷。世界頂級農產品交易商之一 Cargill 12 月曾警告說，美國可能已經錯過了向中國出售的最佳時機。

Nicholson 稱：「3 月 1 日前達成的美中貿易協議不一定會支撐黃豆價格，巴西和阿根廷黃豆將進入收獲期，美國將面臨供應競爭，以及非洲豬瘟降低的中國黃豆需求。」