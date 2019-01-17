富邦投信喊多人工智慧 AI商機2022年成長5.7倍

2019 年新年伊始，國際金融市場依舊波動劇烈，全球投資版圖變化莫測，投資如何能掌握趨勢、規避風險，依然是重要的課題。富邦投信董事長胡德興今 (17) 日表示，新的一年一開始，富邦投信選擇本年度最夯亮點—AI(人工智慧)打頭陣，胡德興表示，未來 10 年內有 50% 的工作機會將是新型態工作，所衍生的商機，預期 2022 年成長 5.7 倍，只是要投資 AI，因應 2019 年大波動的市場型態，建議以多重資產型基金來做長線布局，讓投資人在迎接科技大未來的同時，也能掌控風險。

2018 年富邦投信累計發行了 9 檔基金，有別於過往強化 ETF 商品的廣度，2018 年則加強產品深度，並依據客戶需求導向發行適合商品，截至 2018 年底整體 ETF 的規模為 1143 億元，較 2017 年大幅成長 55%，主要是來自債券 ETF 規模大幅成長。

胡德興表示，富邦投信 2019 年的首發，瞄準 AI 投資浪潮，下周一 (21 日) 起將募集國內第一檔 AI 概念的多重資產型基金—富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金。同時，2019 年度也將加強研發獨特的主動式商品，與 ETF 商品做產品線的互補。

2019 年全球經濟風險變數增加，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，可持續關注經濟、企業成長趨緩，以及貿易衝突加劇兩大觀察重點。

粘瑞益表示，由於市場對景氣疑慮的升溫，使得聯準會 (FED) 升息態度軟化，美債殖利率高檔回落，美債殖利率長短利差持續收斂，引發市場對經濟風險疑慮增加；近期主要經濟體美國、中國、德國景氣數據趨緩，企業獲利增長持續下修、實質 GDP 成長率增長減速，加上主要國家貨幣正常化下，市場流動性趨緊，未來可觀察 FED 升息速度、ECB 何時啟動升息、BOJ 何時結束寬鬆、中國去槓桿監管力道等因子，預期可能使得美元轉弱及股債市波動加劇。

至於中美貿易戰的部分，可觀察因子包括川普貿易言論及中國態度，未來可能的發展朝向中美貿易戰未擴大，雙方達成協議，另外美、歐汽車關稅亦可能達成協議，故預期後續美元及人民幣可望止穩，新興市場貨幣將反彈。在上述多項經濟風險變數增加下，粘瑞益建議，2019 年可採取多重資產配置策略為上策。

此外，2019 年的新亮點非 AI 莫屬。富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金擬任經理人郭德齊表示，AI 可以在醫療應用上創造新藍海市場、可以幫助零售業持續發光發熱、可以加速半導體產業成長，這些都只是 AI 範疇的一環；相對於 20 年前的個人電腦普及、10 年前的智慧手機崛起，這波 AI 趨勢全面在大家身邊滲透，不是只有某個產業鏈會成長；曾有科技業專家說過，未來 10 年有 50% 的工作會變成新的形態，也說過 AI 展現的是打破全球經濟失衡的機會，所以投資人現在也不應缺席這場 AI 的盛宴。

郭德齊指出，富邦投信 21 日起募集的這檔 AI 基金，聚焦在掌握 AI 關鍵技術或零組件之企業，主要投資在美、歐、日、中國與台灣企業，涵蓋各項 AI 服務應用，包含醫療、零售、通信等領域。除了鎖定市場投資趨勢熱潮外，更期望善用多重配置的投資理念，包括多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，以創造兼顧收益與風險的最適投資組合，除了專注布局全球 AI 智能相關產業鏈的同時，在風險來臨時，也能透過股債等各類資產比例調整，尤其今年全球金融市場仍面臨諸多波動因子，藉由多重配置也能達到降低波動度的效果。

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)