聯準會今年「高鴿」機率大 投信點名看好新興債市反彈

去 (2018) 年美元強升壓抑債市表現，柏瑞投信認為，新興債歷經去年修正後，評價面處於合理水平，在基本面穩健支撐下，加上美國升息可望進入尾聲，可望吸引資金回流，醞釀新一波向上行情。

柏瑞新興市場高收益債券基金經理人許家禎指出，美國 (Fed) 聯準會升息循環將近尾聲與美國經濟成長可能放緩的隱憂，導致美債殖利率近期走低、美元兌

新興貨幣呈現貶勢，進而帶動新興市場出現彈升。

許家禎進一步指出，在相同信評等級裡，新興債通常擁有較高的殖利率，可望吸引尋求較高息收的投資人；同樣是高收益債信評，新興市場高收益債殖利率 8.093%，高於美高收債的 8.08%，至於投資等級債方面，新興市場企業投資級債殖利率為 6.322%，高於美國投資級債的 4.287%。

柏瑞新興市場債券投資海外顧問史帝夫 · 庫克 (Steve Cook) 表示，新興市場企業體質其實也較成熟國家更佳，以違約率來看，從 2003 年來新興市場高收益債違約率都較低，即便去年新興市場負面新聞不斷，新興市場高收益債違約率約 1.2%，仍明顯低於已開發國家的 2.8%。

史帝夫 · 庫克表示，美國經濟今年可能在減稅政策效益鈍化影響下，導致經濟成長速度將趨緩，而新興市場經濟成長率今年與已開發國家差距拉大，並可望進一步持續到 2020 年。

柏瑞投信認為，新興市場企業的基本面持續改善，新興市場債券價值為市場所低估，而亞高收債的殖利率具吸引力，不失為中長期布局好時機，但要注意的是，今年市場波動度仍可能相對高，加上中美貿易協商等議題有待觀察，布局前仍須留意新興債和亞高收債市的波動風險。

富達投信則看好亞洲高收益債，富達投信認為，亞高收債表現優於其他高收益債，基本面改善、企業槓桿下滑、技術面良好，相對其他的高收益債而言，亞高收持續擁有投資吸引力。

富達投信認為，美國聯準會對於升息看法傾向鴿派，因此將高收益債從原本中立部位調整為加碼部位，認為在升息趨緩的情況下，高收益債市可望開始提供具吸引力的風險報酬。