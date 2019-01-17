陸資第三度買大同被抓包 再挨罰402萬元 累計3次罰超過千萬元

金管會今 (17) 宣布大同陸資案，陸資龍峰集團第三度繞道買大同股票被抓到，金管會今天再對龍峰及負責人處以新台幣 402 萬元罰鍰，並要求龍峰半年內限期出清大同持股，累計這 3 次龍峰集團共被金管會開罰超過千萬元、達 1044 萬元。此外，大同近期爭議不斷，加上大同密集賣地，證交所也將發函對大同祭出 4 大要求，並將緊盯大同案相關後續。

大同股價在 2017 年 9 月從 5.46 元起漲，2018 年 1-2 月有人向金管會檢舉陸資炒作大同股價，當時股價一度達 20.65 元波段高峰，金管會因此介入調查，並於去年 5 月查出陸資龍峰集團的香港公司違法來台投資大同，因此依照法規開罰最高罰款 60 萬元，且該陸資投資人的持股不具有表決權，因此當時要求 6 個月內出清約 4.06% 的大同持股，此為自有兩岸人民關係條例以來，首宗抓到陸資未合規定來台投資。

而金管會主委顧立雄去年 9 月剛上任初期，又接到永豐員工檢舉，陸資投資大同案有「新事證」，因此當時金管會又重啟調查，結果一樣是陸資龍峰國際，透過加拿大人頭戶投資大同股票，當時第二次罰 582 萬元。

也就是說，金管會於去年 5 月發現龍峰集團透過永豐金證亞洲買進 4.06% 大同持股，同年 12 月 5 日，金管會又發現龍峰買進大同 8.78%。

想不到龍峰根本沒在怕，金管會今天再宣布，第三度查獲龍峰集團透過永豐證亞洲、元大證香港、大華繼顯證券、帕米爾思資本香港券商及金英證券香港等五家外資（FINI）帳戶，持股大同高達 18.01%。

金管會第一次開發龍峰 60 萬元，第二次則處 582 萬元，這次再罰 402 萬元，累計這 3 次龍峰集團共被金管會開罰 1044 萬元。

除了懲處龍峰，大同近期爭議不斷，加上大同密集賣地，也引發主管機關關注，證交所也決定發函給大同做出四大要求：

1. 大同轉投資和虧損，要擬具改善計畫，按季提報董事會。

2. 投資和不動產處分要重新審慎評估，提到審計委員會和董事會討論。

3. 非簽證會計師三個月完成集團內部控制專案審查。

4. 投保和證交所，請公司和獨董盡責，獨董開董事會時，表現專業性和獨立性，還要再一次檢視。