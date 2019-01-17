〈台積電法說〉2021年前目標不變 營收年複合成長率仍維持5-10%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(17)日召開法說會，由於今年營收估較去年小幅成長，市場擔憂中長期年複合成長率 5-10% 目標恐有變數，總裁魏哲家今日強調，此目標沒有改變，預期至 2021 年前，年複合成長率可達 5-10%，而今年因營收表現略微失色，法人預期明、後年台積電營收可望都有 2 位數成長幅度，重回強勁成長軌道。

魏哲家強調，2017 年時台積電喊出未來 5 年營收年複合成長率 5-10% 的目標，過去 2 年都順利達陣，今年來看由於景氣降溫，包含總體經濟與智慧型手機需求不佳，使得今年台積電營收成長率略微收縮，但中長期目標沒變，資本支出金額也維持；法人預期，台積電明、後年營收，可望有 2 位數成長幅度。

至於成長主力，魏哲家強調，主要將來自 7 奈米製程，其中包含智慧型手機晶片、高速運算相關。

台積電也坦言，美中貿易戰干擾整體市場需求，直接影響的情形並不多，由於美中貿易戰干擾客戶與消費者信心，因此間接受影響程度大，但幅度難以預估。

另外，也有外資法人問到美國政府宣布禁用華為相關產品，是否影響台積電，魏哲家說，確實有收到美國政府的指令，不過其他如台灣政府是否同步下達命令，台積電不予回應。