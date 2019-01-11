大同陸資案外案？金管會發現新事證延後開罰

大同 (2371) 陸資疑雲遲遲未解，金管會主委顧立雄日前於立院表示，整起調查案會趕在去年底前完成並祭出開罰，時至今日，金管會出面解釋，調查過程發現新事證，是否做出裁罰還須時間調查。大同陸資案究竟何時公布調查結果，金管會過去 10 天三緘其口，如今出面說明，持續關注大同相關交易，惟過程中發現新事證須進一步釐清，會僅快對外說明。



陸資介入大同買股傳聞不斷，先前金管會已查獲兩起以外資包裹陸資的案例，第一次是 2017 年 5 月 5 日，查獲陸資龍峰公司持股 4.06%，第二次則於同年 12 月 5 日，發現陸資持股 8.58%，二次皆裁罰 60 萬元，並要求即刻釋出股票。



2018 年 11 月金管會接獲檢舉，向香港證監會取得相關事證，但這些帳戶早於同年 12 月進行股票移轉，也就是說陸資可能已賣出手中股票。金管會強調，站在主管機關立場會釐清交易始末，務求具體事證，有確切結果一定會對外說明。



另外，大同公司的資產處分也讓外界質疑，金管會表示，大同是上市公司，公司資產處分仍得回到董事會自制，除非有事證證明重大瑕疵或規範程序未盡責，金管會才會介入處理，目前已交由證交所作為了解，除了獨立董事是否盡責，也會針對外界所質疑的處分程序、價格、平價合理性做通盤了解。



在交易異常方面，金管會指出，若有異常或違法事證，金管會一定會依照程序進行後續處理。