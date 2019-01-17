瞄準台灣高收益債市場潛力 投顧業者推優先擔保債基金搶市

台灣人熱愛高收益債券，看準此一趨勢，投顧業者推出以擔保債券為主的基金，標榜可在市場波動加劇時打造靈活投資方法。霸菱投顧新推出的「霸菱優先順位資產抵押債券基金」，是台灣境外基金市場首檔優先擔保債券基金。



台灣投資人有多愛高收益債券？根據投信投顧公會統計，截至去年 11 月底，台灣投資人持有境外高收益債券基金之金額超過新台幣 7,000 億元，相當整體固定收益境外基金總額的一半，不難窺見台灣人對高收益債的熱愛程度。

霸菱投顧所推出台灣境外基金市場第一檔優先擔保債券基金，標榜多元信貸投資策略，有助投資人及時將資產配置轉向最具投資價值的領域，且優先擔保債具備優先償債與相對高回收率的特點，讓優先擔保債券在信貸循環後段成為合適的投資選擇。

從數據資料解讀，截至 2018 年 11 月底，全球優先擔保債券市場規模已超過 3,100 億美元，反映這已是一個具規模及流通的資產類別。

霸菱投顧表示，優先擔保債券基金特點在於，當出現違約時，在資本結構中求償順位高於其它傳統高收益債券，代表債券持有人在重整過程中排序較高；同時還有債券發行人的抵押品或某種型式資產的保障，在違約事件發生時，較大機會得到本金保障。

根據穆迪信評機構數據分析，優先擔保債券的回收率一直高於無擔保債券，於 1987 年至 2017 年期間，優先擔保債券的平均回收率為 62.3%，而優先無擔保債券為 47.9%，次順位債券為 28.0%，顯示優先擔保債券的投資本金回收率較高，優先擔保債券與傳統高收益債券相比，能提供更高的風險調整後報酬。



霸菱美國高收益投資主管 David Mihalick 表示，過去經驗顯示和無擔保債券相比，有擔保債券能提供更高的回收率，原因是有債券發行企業所提供的特定擔保品作為保護。

