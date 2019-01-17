龍燈-KY去年第四季EPS拚1元 全年約0.5~0.7元

龍燈 - KY(4141) 去年營運觸底回升，前三季每股小虧 0.26 元。第四季在拉丁美洲旺季，中國需求回升，及歐洲成長力道延續下，合併營收衝上 30.5 億元，較前一季大增近八成，毛利率、淨利率可望同步提升，每股盈餘上看 1 元。全年合併營收 90.54 億元，較前一年小降 4.9%，每股盈餘約 0.5~0.7 元。2018 年全球植物保護劑產業有逐漸回溫趨勢，龍燈持續調整銷售結構，增加北半球銷售比重，降低南半球與新興市場區域的銷售比重，持續改善資金使用效率。



目前拉丁美洲的市場占比，已從過去最高的 45% 降低到 27%，全年下滑約 25%，其中巴西更從最高三成將低到約 13%。歐洲則受惠新藥證取得，去年業績成長高達四成，因產品銷售價格較高，毛利率較佳，也拉動整體毛利率向上。



雖然龍燈持續致力於降低拉美比重，但第四季為傳統旺季，出貨量大幅衝高，加上中國市場需求回升，及歐洲成長力道延續下，合併營收衝上 30.5 億元，較前一季大增近八成，在產品組合優化、營收規模放大下，毛利率、淨利率可望同步提升，每股盈餘上看 1 元。全年合併營收 90.54 億元，較前一年小降 4.9%，每股盈餘約 0.5~0.7 元。