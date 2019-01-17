鄉林擴張兩岸經營規模 將跨足坐月子中心經營

鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (17) 日指出，房市景氣回溫且剛性需求高，助攻中大坪數豪宅，2019 購屋坪數「M 型化」將更明顯，鄉林集團今 (2019) 年祭出五大戰略來擴張兩岸經營規模，包括在台灣北、中、高三地布局，推案 26-38 坪輕豪宅為主，同時也將跨業經營坐月子中心，另外還有房產、商業與酒店三路並進，並將進行酒店品牌服務輸出。

賴正鎰說，今年在雙北與台中陸續推出新案，鄉林手上共有 12 個開發案蓄勢待發，總銷約 573 億元。另高雄市長韓國瑜當選後，高雄的愛情摩天輪概念帶動相關產業進駐高雄，投資意願旺盛，鄉林經考察當地市場後，正評估南下尋找投資推案地塊與標的項目，期望把集團版圖擴展到南台灣。

同時，賴正鎰表示，低總價與低利率，推升去年全台不動產買賣轉移棟數與推案量創新高，政府去年底決定將「青年安心成家購屋貸款」延長 2 年，還推出一段式利率 1.68％新方案，激勵自住買盤士氣，今年房市除了沿續 2018 年的回溫態勢之外，政府研議中的「歡迎台商回台投資行動方案」更是提振經濟與房市的一劑強心針，他看好未來 3 年台商鮭魚回游，可望大幅帶動國內景氣與內需。

鄉林建設副總經理林昌智表示，「鄉林山海滙」目前已銷售 7 成，去年完成海滙區的交屋，而山滙區已完工交屋，每周預約賞屋組數相當多，有趣地是，近兩月不少賞屋貴賓正是在山滙旁邊的高爾夫球場的會員球友，這些球友從建案還在預售就開始注意工期進展，等到建案完工就揪團一起看屋。此外，座落於北投區溫泉路上的「鄉林玉川」，是全台唯一供應百年青磺鐳泉的自然景觀養生宅，目前可售戶數剩下 6 戶。