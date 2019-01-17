搶攻春節除舊佈新商機 全國電新一波微電影暖心獻映 2019再拚高峰

今年全球市況多變，全國電 (6281) 以多元策略因應，週三 (16 日) 釋出新一波的春節微電影「我的百變爸爸」，搶攻即將來臨的春節採購商機。全國電表示，2019 年除了持續雙品牌策略，亦將持續引進新品牌與新商品，以期再創成長動能。此外，元月破盤促銷活動甫在週二 (15 日) 結束，據悉整體銷售金額同比持平，冰箱、電鍋以及戴森 (Dyson) 吸塵器躍居銷售主力。該公司週三股價收在 63.1 元，上漲 0.16% 或 0.1 元。



搶攻春節除舊佈新商機，全國電週三全新微電影「我的百變爸爸」暖心獻映，全長共 10 分鐘的完整微電影將先在網路上發佈，近期內也將在各大電視台看到 40 秒的精華版本。



「我的百變爸爸」在女兒成長過程中不斷的「變裝」成不同的故事角色，要讓女兒成為世界上最快樂的孩子，直到女兒長大，女兒才發現爸爸很認真在扮演的其實是「好爸爸」，而自己卻一直忘了扮演好女兒。全國電藉此片呼籲，每個人都應該要扮演最好的家人。