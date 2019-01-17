台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月17日

五大壽險業者今年擴大徵人，其中富邦、南山人壽各徵員 6,000 人，國泰人壽擬找 5,000 人、新光也有 3,000 人，台壽保目標 1,200 人，中壽約近百人，合計至少需要逾 2 萬名保險大軍。

中國人民銀行為保障春節前的資金需求，持續加大向市場放水。繼 15 日下調存準率釋出 7,500 億元人民幣（下同）流動性後，人行 16 日連續第三個工作日在公開市場進行逆回購操作，且單日淨投放高達 5,600 億元，單日淨投放和操作量均創下歷史新高。

被市場認為是「大鷹派」的堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）態度轉鴿，力促美國聯準會（Fed）官員對升息保持耐心，先觀察美國經濟對緊縮貨幣政策的反應。過去兩周 Fed 官員輪番上陣，暗示未來幾月並未出現升息急迫性。



經濟日報

壽險業徵才 要找 2 萬人

Fed 大鷹派 向鴿方靠攏

中信 LINE Pay 刷新紀錄

工商時報

許璋瑤: 3 年內上市家數拚破千

年關愈近 人行寬鬆愈霸氣

華府停擺史上最久 經濟成長一路衰

聯合報

工商大老疾呼政府減稅

資金匯回課稅疑慮 台商觀望

三星新旗艦手機 上看 5.2 萬元

蘋果日報

三星推摺疊智慧機 防華為超車

iXR 只賣 1.7 萬 果粉舊手機折 6 千

搶離岸風電商機 台船重件碼頭啟用

中國時報

拚經濟 許勝雄籲別忘兩岸議題

歐盟警告英國 時間所剩無多

公部門禁華為 業界認太政治

自由時報

美貿易代表 不滿意美中貿易談判

松下痛斥中國︰侵犯智財權「很嚴重」

Fed 超級鷹改口「升息要耐心考慮」

