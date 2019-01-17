台股盤前—外資期現貨操作均偏多 指數可望小漲在季線附近震盪

台股昨 (16) 日在台積電、大立光，加上傳產與金融權值股尾盤遭賣單調節，終場下跌 42.23 點，以最低點 9763.81 點作收，成交量 947.6 億元。法人指出，韓股與日股今日開盤均小漲，加上市場傳出外資無論在期現貨、選擇權上操作均偏多，可望帶動台股同步小漲，預期指數將持續在季線附近、9650-9800 點間，做橫向震盪整理。

盤面重點方面，五大壽險業者今年擴大徵人，其中富邦、南山人壽各徵才 6000 人，國泰人壽 5000 人、新光 3000 人，台壽保目標 1200 人，中壽則約近百人，合計至少需要超過 2 萬名新兵，若將範圍擴大至九大壽險，共須招募業務新兵 3.36 萬人，要吸引更多年輕人加入。

三星年度旗艦機種 Galaxy S10 將問世，今年歡慶 S 系列問世 10 周年，三星為營造 10 周年機皇氣勢，規格大幅升級，傳出最貴的頂規機款 S10X 定價上看新台幣 4.6~5.2 萬元，挑戰蘋果 iPhone XS Max 最高階機種售價，可能成為史上最貴的智慧手機，後續買氣將牽動大立光等供應鏈出貨。

台積電今日將召開法說，備受市場關注，從外資最近發布報告來看，多數保守看待台積電第 1 季業績表現，股價也已先行反映，而花旗環球在 15 日發布的最新報告將台積電目標價定在 270 元，為目前最高價。台積電股價今年以來表現不如大盤，今日發布的前景展望是否符合或優於市場預期，將是影響台股後市關鍵因素。

通路商上奇昨公布去年第 4 季財報，營業利益、稅前盈餘均創歷史新高，第 4 季每股稅前盈餘 1.87 元，為歷年同期新高。而由於去年第 4 季業績衝高，帶動去年每股稅前盈餘達到 5.2 元，改寫新猷。

神盾光學式指紋辨識產品大吃非蘋陣營訂單，已獲韓系大廠採用，本季開始出貨，下季起也將打進大陸一線品牌供應鏈。隨著愈來愈多客戶與機種導入，法人看好，神盾今年營收可望年增 3 至 4 成，連續 3 年創新高；獲利增幅更可望大於營收，全年有望首度賺超過 1 個股本，同寫新猷。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，韓股與日股今日開盤均小漲，加上市場傳出外資無論在期現貨、選擇權上操作均偏多，可望帶動台股同步小漲，但中小型股融券慢慢上升，市場瀰漫軋空氣息，建議操作上可選擇基本面佳、高殖利率的中小型個股，可抱股過年。

邱鼎泰認為，在台股過年封關前，成交量不會再擴增，這一兩日指數在季線上下震盪，預期近期指數也將持續在季線附近，農曆過年前可能在 9650-9800 點間，做橫向震盪整理。