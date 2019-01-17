【運達投顧】 高維緒開盤 :台股行情路況短線走平將上揚

行情路況短線走平後將上揚

美股: 週三 (15 日) 受到高盛與美國銀行財報激勵，銀行股帶頭大漲，美股三大指數連續兩個交易日走高。美股道瓊指數上漲 141.57 點，道瓊創 14 日新高。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/16 殖利率收在 2.62，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。中國國務院副總理劉鶴，預定 1/30/31 訪美。

(三) 經濟數據: 美財報周開始，受益於去年聯準會升息，銀行獲利紛紛傳出好消息。

◇晚間公布美國 12 月當周首次申請失業救濟人數 (萬人)、12 月新屋開工(萬戶) 前值: 125.6 市場預測: 125.6、12 月營件許可(萬戶) 前值: 132.8 市場預測: 130

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