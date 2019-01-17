能源盤後─EIA石油庫存跌 成品庫存漲 油價小漲

數據顯示，美國石油庫存大跌、成品油庫存增加、以及石油產量達高水位，與股市昨日較優的表現和 OPEC+ 的減產相互排斥，最後油價週三 (16 日) 還是小漲收盤。

布蘭特原油期貨收高 0.71 美元，或 1.17% 至每桶 61.35 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.24 美元，或 0.46% 至每桶 52.35 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.34% 至每加侖 1.416 美元。

天然氣收低 0.090 美元，或 2.77% 至每一千立方英尺 3.159 美元。

EIA 數據

美國能源情報署 EIA 表示，上周美國燃料庫存增幅高於預期，連續第 4 周上漲。

石油庫存下跌 270 萬桶，超過預期的 2 倍。但汽油庫存上漲 750 萬桶達 2.556 億桶，遠遠超過分析師預期的 280 萬桶漲幅，庫存為 2017 年 2 月以來的最高水平。

數據顯示，蒸餾油庫存 (包括柴油和取暖油) 增加 300 萬桶，高於預期增加的 160 萬桶。德國商業銀行 Commerzbank 資深大宗商品分析師卡 Carsten Fritsch 表示，「成品油庫存繼續強勁上漲最後贏過了石油庫存下滑因素」。

EIA 還表示，石油出口量接近紀錄高水位的 300 萬桶 / 日，而美國石油產量上周升至 1190 萬桶 / 日的歷史新高。

美國產量和出口的增長打壓了油價。EIA 表示，預計今年產量將增長至 1200 萬桶 / 日的新記錄，美國將在 2020 年末成為淨石油出口國。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

美國的產量增加可能會破壞石油輸出國組織及盟國 OPEC+ 的減產協議。該協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

全球經濟放緩

世界經濟放緩的跡象可能也會抑制油價。美國白宮估計，美國經濟受政府部分關閉的影響大於預期。而在英國議會擊敗首相梅伊 Theresa May 的脫歐協議後，全球經濟前景進一步惡化。

本週早些時候，中國報告不佳的 12 月份貿易數據，出口和進口較上年同期下滑。中國央行週三通過有記錄的反向回購操作實現了每日最大的淨現金注入。

PVM 分析師 Stephen Brennock 認為，中國經濟迅速擴張及近年來對石油的渴望提供了價格支撐的主要支柱，「這種前所未有的放緩將對全球石油市場構成壓力，並且對那些希望價格持續回升的人不利」。