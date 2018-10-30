巴菲特出擊未知領域 付款商Paytm 和StoneCo

著名投資人巴菲特又出擊了。之前投資不熟悉領域而吃虧的他 (IBM) 開始以投注性質在各個廣泛行業裡押寶。

據了解，巴菲特的波克夏集團 (BRK.A-US) 通常持有美國藍籌股公司的股份，最近在 2 家專注於新興市場的金融科技公司投資了約 6 億美元，公司名為 Paytm 和 StoneCo，這 2 項投資均由波克夏的頂級資金經理 Todd Combs 所引領。

儘管波克夏很少投資科技初創企業，但一般控股企業通常會多方面押注。波克夏的銀行股份入股了富國銀行 Wells Fargo、美銀美林、和高盛 Goldman Sachs，以及 4 家國內航空公司的主要股份。

除了本週透露的初創企業外，波克夏擁有 3 大美國老牌付款商，Visa (V-US)、萬事達 Mastercard (MA-US)、和美國運通 American Express (AXP-US)。

與美國支付巨頭一樣，Paytm 和 StoneCo 在各自的市場佔據主導地位。據《華爾街日報》報導，波克夏於 8 月份在印度最大的移動支付服務公司 Paytm 入股了 3 億美元，該服務聲稱擁有的用戶數量超過 3 億人次，超過 PayPal。

波克夏則在上週上市時購買了巴西支付處理商 StoneCo 的股票。StoneCo 以量計算，為巴西第 4 大交易處理商。

巴菲特也在今年美國奧馬哈年度股東大會上強調了該行業的實力。巴菲特表示，並不反對於旗下 2 為基金經理人 Combs 和 Ted Weschler 在已入股美國運通時就再入股 Visa 和萬事達。

去年波克夏的一些最強勁表現來自 Visa 和萬事達，分別年增 24% 和 30%。而同期時間內，美國運通只成長 6%。波克夏擁有約美國運通 17% 股份。

Visa 股價日線趨勢圖

儘管如此，巴菲特表示，美國運通已經做了 “非常棒的工作”，並表示他 “喜歡這樣一個事實”，即他們擁有該公司 17％的股份。