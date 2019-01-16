銀行搶財管大餅 打造專屬分行款待高資產客戶

銀行搶食財管大餅，透過打造專屬分行款待「頂級」財富管理客戶，渣打銀行今 (16) 日宣布，第三座「渣打 iWealth 數位旗艦」落腳桃園市，並因應桃園航空城市特色，打造便捷換匯服務，並提供華航翡翠與晶鑽會員獨享禮遇，是渣打銀行在桃園首座數位旗艦分行。

根據行政院主計處最新的 2017 年統計，桃園市民平均每戶所得收入約 134 萬元，僅次於台北市、新竹市和新竹縣，看好桃園的財富管理商機，渣打銀行選定桃園市作為第三座 iWealth 數位旗艦分行據點。

渣打銀行總經理林遠棟表示，台灣不僅是渣打集團的重點發展市場，更是渣打集團個人金融業務全球前三大領先市場之一，在提升台灣個人金融數位化

服務方面，分別在 2016 年和 2017 年於台北和台中打造「渣打 iWealth 數位旗艦」，投資金額超過上億元，希望以此成功模式深入拓展台灣優先理財客戶市場。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真指出，台北和台中成立的兩家「渣打 iWealth 數位旗艦」表現亮眼，成立後之營收和新客戶數均繳出兩位數成長佳績；渣打銀行目前在桃園市有 19 家分行，分行家數居所有桃園民營銀行之冠，與渣打銀行往來的客戶最長達 31 年之久。

渣打銀行客戶關係暨分行管理部主管王開平也指出，桃園「渣打 iWealth 數位旗艦」複製台北與台中旗艦店備受好評的「遠端智能櫃員區」、「數位理財諮詢」、「數位直撥客服」與「閒逸品茗區」四大專區。

王開平還說，因應桃園航空城特色，推出「便捷換匯服務」提供美元、人民幣、日圓、港幣外幣兌換，客戶只需先透過渣打行動銀行完成換匯，行員確認客戶身分無誤並於 eTeller 系統完成交易並交付外幣現鈔予客戶，幾分鐘之內即可完成交易。

兆豐銀行日前也宣布，將旗下分布在北中南的分行，包括：金控總部分行、南京東路分行、竹科新安分行、台中分行、府城分行與港都分行等 6 家分行，打造成成理財旗艦店。

兆豐銀行近年來積極衝刺消金業務，以既有的企金強項業務為基礎，帶動消金業務成長，挑選大型分行作為理財旗艦店，藉由與其他分行企金業務合作，鎖定資產規模上億元的高資產戶，擴大財富管理版圖。

