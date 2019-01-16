〈小資族聰明換匯〉出國換匯三大管道比一比 外幣ATM三大好處最划算

出國旅遊前一定少不了「換匯」這件事，常見的換匯管道包括：臨櫃換匯、外幣 ATM 提領、網銀線上結匯三種方法，其中以外幣 ATM 相對划算，可隨時提領，還能享有匯率折讓與免手續費優惠。

銀行主管說，臨櫃換匯是以現鈔賣出牌告價計算，且另收手續費，但透過外幣 ATM 提領，銀行通常都匯給予匯價折讓優惠，也免收手續費，且可免受銀行營業時間限制，24 小時全天候提領。

至於線上結匯同樣也能享有匯率減碼優惠也能按照個人需求指定提領分行，但要注意的是，完成交易後必須在指定時間內完成匯款，才能在交易次日攜帶證件到指定分行領取現鈔。

根據財金公司統計資料，包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、兆豐、台企銀、玉山、永豐、新光、中信銀與台新等 12 家銀行均有鋪設外幣 ATM 機台，合計全台目前共有 641 台外幣 ATM，提供全天候外幣提領服務。

一般來說，銀行的外幣 ATM 通常提供美元、日圓、港幣與歐元等常用外幣，部分分行則會視地域不同提供指定特定外幣提領，例如兆豐銀行的駐外交部簡易行、大安與大稻埕分行外幣 ATM 只提供日圓換匯，基隆分行、敦南與新店的 ATM 只能提領美元，民眾要提領前，建議先上網查詢，免得白跑一趟。

而外幣 ATM 因為免人工作業，通常銀行會給予匯價折讓優惠，如果是自行提款還可享有免手續費優惠，跨行提款則要支付跨行提領手續費。

匯銀龍頭兆豐銀行的外幣 ATM 機台多達 114 台，幾乎是每家分行均鋪設外幣 ATM，提供幣別涵蓋美元、日圓、人民幣與港幣等 18 種外幣現鈔供民眾提領；匯率價格則以交易當下的「牌告現鈔賣匯匯率 」給予匯價優惠減碼。

以美元為例，16 日牌告現鈔賣匯價格為 31.1 元，持兆豐銀金融卡提領美元現鈔可享減碼 0.075 元，每提領 1,000 元現鈔就可省下 75 元換匯成本。

玉山銀行存戶以新台幣帳戶，透過外幣 ATM 提領現鈔，除了有免手續費優惠外，還可享現鈔賣出牌告匯率價折讓優惠，其中美元可減碼 5 分、日圓減碼 0.1 分、人民幣與港幣可減碼 2 分；但如果以他行金融卡跨行提領，只有免手續費優惠，匯價則以現鈔賣出牌告價計價。