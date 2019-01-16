霍華馬克斯：市況進入第八局 接受低報酬時代來臨

剛經歷股債市幾乎全盤皆墨的 2018 年，2019 年的頭兩週，市場劇烈波動依舊，投資人該如何配置手中資產，提高投資勝算？傳奇投資大師霍華馬克斯（Howard Marks）訪台時建議，一般棒球賽理應只有 9 局，他相信，目前市場已來到第 8 局，但不知道這場賽事究竟有幾局，或許有 11 局、甚至是 14 局也說不一定，投資人想要從中尋找獲利機會，一定不能被市場情緒影響，但也必須接受比現今更低的報酬或審慎選擇特殊有利基的市場或資產。

備受股神巴菲特尊崇的價值投資大師霍華馬克斯，目前為橡樹資本（Oaktree Capital）創辦人暨聯席董長，亦為暢銷書《投資最重要的事》一書作者。

他從《投資最重要的事》出發，藉由重新檢視投資決策過程的基本功，說明掌

週期，是提高投資勝算的關鍵，再進一步說明掌握市場週期的思考重點及脈絡，討論如何從經濟週期、企業周期、市場週期的規律，巧妙把握週期變化模式，並在錯綜複雜的投資環境變化中合理佈局投資組合，進而創造長贏投資的哲學與心得。

霍華馬克斯認為，目前投資人的情緒仍然受到過去十年多頭的影響，處於熱情高漲的環境，這樣的情形，只能用世界上最糟糕的七個字總結：「錢太多，項目太少」。當投資人取得資金容易時，其實是敲了警鐘。

現在的市場，已有許多不利因素漸漸浮出，包含資產價格已處於高點、預期報酬降低、美國進入升息週期、全球貨幣政策緊縮、國際留易局面緊張及債務水準處於高點。投資人應如何面對，他給了三個策略建議。

第一，保持一貫的投資方式，勉強接受當今的低報酬；第二，降低風險準備迎接市場調整，並接受甚至更低的報酬，最後則是，增加特殊的細分市場投資及找尋有能力的經理人協助將資產配置至有利基的標的，例如另類資產。

至於是否應該手握現金部位，安全等待市場由谷底升起？霍華馬克斯認為，雖然持有現金是一種選擇，但是誰都無法預測市場的漲跌，若是市場其實仍是上漲的，投資人將會錯過了獲利機會。

所以，應該持有多少現金比例才是合理，霍華馬克斯建議，按照自己的狀況，包含年紀、風險承受程度等方式，是決定持有現金比例簡單也不錯的方法。或是，對於專業投資人或資深投資人來說，可以將資產分成攻擊型或防禦型，再按照當時狀況進行動態調整。

但是，霍華馬克斯也特別強調，不論市場處於那個週期，都應該要特別留意避險的重要，並且避免受到市場情緒影響。人類是情感的動物，當市況好的時候，投資人會變得十分積極而大量投資，隨之推高資產價格，甚至在市場進入頂峰時，仍積極以高價買入，並且不會在風險溢酬不足時，及時賣出。反之，投資人會因為市場下跌而沮喪，匆忙拋售手中資產，導致價格持續下跌，當市場跌到谷底，即使風險溢價再高，也因為過度悲觀情緒，停止任何投資。

若是想成為專業投資人，就不應該跟著市場追高殺低，不論市場處於那個週期，都不要被市場情緒影響，審慎配置手中資產，市場處於高點，及時賣出，市場處於相對低點，就要大膽買入。

霍華馬克斯是橡樹資本聯席董事長及公司核心創始人之一。他自 90 年代初開始寫投資備忘錄給投資人，至今已經 20 多個年頭，他的備忘錄被華爾街包括其好友、投資大師巴菲特先生追隨。應巴菲特的邀請，在 2011 年將生平 40 多年投資經驗整理成《投資最重要的事》一書出版，在全球獲得熱烈反響，連巴菲特都讀了兩遍，也一直高居台灣財經類暢銷書排行榜。

在投資人引頸期盼下，霍華馬克斯於去年 10 月推出第二本新書《掌握市場週期》。此次新出版的新書獲得了查理蒙格和橋水基金創辦人瑞達里奧力荐，已榮登亞馬遜同類書籍排行榜第一名，備受市場關注。繁體中文書亦於一月中在台灣出版上市。