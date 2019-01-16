玉山金去年財管成長6% 今年理專目標增至800人 徵才500人

玉山金 (2884-TW) 今 (16) 日攜手 13 所大學進行產學合作，聚焦財富管理人才培育，而玉山金積極強化財富管理業務，總經理黃男州表示，儘管去 (2018) 年市場動盪，但玉山金的財管仍成長 6%，表現優於同業，目前理專體制約 700 餘人，今年的理專人數目標要成長至 800 人。談到徵才，玉山今年將廣徵 500 位人才，且因應金融科技發展，領域不侷限於金融。

黃男州表示，玉山近年積極投入產學合作，自從 2015 年起，已經與 10 所學校合作，期間共培育實習生約 350 位，留任約 100 名，此次擴大金融產學合作的規模，宣布與北商大、北科大、東吳、輔大、淡江、銘傳、實踐、東海、中科大、雲科大、虎科大、嘉義、高科大國內 13 所大學商管財經系所合作，並且以「週間實習」為主軸，搭配「金融講座」及「體驗營」提供學生一系列培育活動，讓學生有系統地學習金融實務。

黃男州進一步指出，這次的財富管理人才培育首度推出「週間實習」，大四及研究所同學可以利用課餘時間，每週可選擇 2~5 天分發到玉山目前的 139 分行實習，同學不但可以透過週間的實務實習每日與理專交流金融趨勢，學習金融專業與資產配置，實習期間表現優秀且通過面試者，將可以轉為正式行員，而且實習期間還享有日薪 1500 元、勞健保、供應午餐，甚至還有不定期的下午茶時間。

談到玉山的財富管理特性，黃男州表示，玉山的財管不採佣金制，在業界算是較獨特的，主要是希望理專不要為了衝刺業績獎金，而罔顧最適合顧客的資產配置與專業考量。

玉山金在培育人才上聚焦財富管理，也符合公司的營運策略，因應台灣財富管理市場的快速發展，玉山積極招募理財專員及財富管理私銀顧問，同時為提供顧客優質的跨境金融服務，積極招募法金跨境產品專家及國際融資人才，黃男州表示，儘管去 (2018) 年市場動盪，但玉山金的財管仍成長 6%，表現優於同業，目前理專體制約 700 餘人，財管的組織和產品將更進一步拓展，今年的理專人數目標要成長至 800 人。

針對玉山今年的徵才規劃，黃男州表示，玉山預計甄選 500 位有志於在金融業發展的優秀人才，因應金融科技發展趨勢，也積極吸納包括資訊科技、財務工程、數位金融、大數據分析、洗錢防制、法遵法務、資安風控等人才加入，而 500 名人才中將包括招募 50 名儲備幹部 (MA) 及科技儲備幹部 (TMA)。