安永調查：銀行加速數位轉型 首重風險管理

安永 (EY) 與國際金融協會 (IIF) 近期發布《第九屆全球銀行風險管理調查》，調查指出，金融服務業正在加速數位轉型，87% 受訪者認為，風險管理是促進企業成長最重要的角色。

安永呼籲，企業內部的風險管理機制，應從預防轉為主動參與轉型，超過 8 成董事會成員及風控長關注網路安全風險。

根據安永與國際金融協會之《第九屆全球銀行風險管理調查》，受訪董事會成員認為未來一年的重要風險依序是網路安全 (84%)、法令遵循 (42%) 與風險胃納 (39%)；而受訪的風控長 (CRO) 表示，未來一年同樣關注於網路安全風險的比例也超過 8 成。

網路安全躍升為企業高階經理人的首要議題，超過 80% 受訪者擔憂因為網路攻擊事件，影響自身企業快速復原的能力；受訪銀行重視復原能力的議題有：整體網路風險 (80%)；銀行內資訊科技的長時間斷電 (64%)；及重要第三方夥伴發生斷電 (64%)。日前國內也發生銀行業及高科技業者遭駭客入侵影響營運，資安防護措施不可不慎。

安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理張騰龍表示， 金融服務業面對轉型，當前的風險管理機制將不敷使用，儘管以往風險管理保護產業與經營權的角色仍然重要，然而在數位轉型的過程中，風險管理更是企業經營的堅實基礎，才能引領企業適應快速改變的風險環境。

《第九屆全球銀行風險管理調查》自 2018 年 6 月至 9 月針對全球知名銀行及 IIF 會員企業共 74 家、橫跨 29 國共同參與調查。

