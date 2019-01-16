高雄地產升溫 隆大去年獲利倍增 EPS估達2.23元

高雄建商隆大 (5519-TW) 受惠推出的「鳳凰真愛」、「鳳凰 Young」、及「新都廳」等建案熱銷，自結 2018 年全年稅前盈餘為 4.75 億元，年增達 1.17 倍，每股稅前盈餘 2.58 元，由於高雄市的地產熱度升溫，建案在今年也可望逐步去化。

隆大去年 12 月營收 4.66 億元，創 21 個月來新高，月增 7.6%，年增率 1.57 倍，2018 年全年營收 25.78 億元，年增率達 30.59%。公司自結全年營業利益 4.6 億元，營業利益率 17.88%，較去年同期大增 8.84 個百分點，2018 年稅前盈餘為 4.75 億元，年增達 1.17 倍，每股稅前盈餘達 2.58 元。

法人預估，隆大 2018 年全年稅後純益在 4.11 億元，每股純益 2.23 元，較 2017 年獲利大幅成長 1.4 倍，以公司歷年平均現金發放率約 40% 計算，預估現金股利發放可達 0.8-0.9 元。

隆大位在高雄市政府生活圈的「新都廳 2 期」在九合一大選後公開推案，此一建案由隆大與高雄建商城揚、太普合建。「新都廳 2 期」建案規劃格局也從原本的 35-50 坪拉高坪數到 70 坪。