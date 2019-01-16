日本2018工具機訂單 年增10% 連2年創新高

日本工作機械工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，簡稱 JMTBA) 在週二 (15 日) 發表了 2018 年的工具機訂單快報值，年增 10.3% 金額為 1 兆 8158 億日圓，也是連續 2 年更新過去最高紀錄。

內需訂單方面年增 19.2%，約為 7504 億日圓。外需方面年增 4.8%，約為 1 兆 654 億日圓。主要是以汽車產業為中心的半導體製造裝置和機器人需求成長，不論是大型企業或是中小企業，在設備投資上都有增長。

半導體生產設備 (圖：AFP)

2018 年的工具機訂單總金額，大幅超越 2017 年的 1 兆 6456 億日圓。雖然受到中美貿易戰影響，在年中過後來自中國的訂單有所衰退，但是來自歐美先進國家的訂單填補了這個空缺，表現上也來到紀錄性的高水準。內需方面為連續 2 年增加，是 2008 年金融風暴後的最高金額。外需方面更寫下了歷史新高。

12 月單月年減 18.3% 金額為 1356 億日圓。同月內需年減 9.8% 金額為 572 億日圓，是 23 個月以來首度減少；外需減少 23.6% 金額為 784 億日圓，連續 3 個月呈現下滑。由於中美貿易戰的影響，業界觀望景氣動向的傾向趨於明顯。今後在需求面上，也可能持續衰退。

雖然各項數字的減少幅度引起關注，但是以 12 月單月的總額表現來看，是過去第 3 高的佳績。JMTBA 表示，「(工具機訂單) 維持在高水準」；雖然近來情勢有所改變，仍強調目前表現持穩。