漢翔新專技中心今落成 採購20臺工具機全為國產機台

漢翔 (2634) 今(26)日舉行飛機引擎懸塊專技中心 (center of excellence) 落成揭綵典禮，漢翔董事長廖榮鑫表示，預估國際民機未來 20 年航空市場需求，全球客運量為每年 4.4%-4.7% 的成長率，而引擎的生產需求是過去的 5 倍，面對此成本競爭及高效率製造之全球航太產業環境，漢翔將持續精實體質，以 iAIDC 智慧漢翔系統及大數據分析為基底，整合自動化 Robot 及 Cobot 人機協同機器人達成智慧製造之目標。目前國產工具機之性能規格已能滿足航太中、高階產製需求，另在更高階技術部分仍須漢翔與工具機業者緊密配合，提升性能及價格比以達國際水準。引擎懸塊專技中心約採購 20 臺工具機，全數均為國產機台，有 4 家廠商受惠，廖榮鑫透露採購國產機台在於能達到客製化、作業彈性及修護靈活性的要求，並宣示未來將依市場之成本及效率標準，整合供應鏈廠家產能，持續建置不同製程及客戶需求之專技中心，當然也將優先採購國產機台，及協助推廣、共創產業榮景。



懸塊專技中心建置銑床、磨床、EDM 放電加工機及立式車床等，並運用機聯網連至中央控制平台；此條產線建置特色考量效益最大化、應用精實生產管理、引進智慧製造，遠端電腦連線傳輸管理程式、機台生產稼動即時監控及快速檢驗等。而該中心之揭幕，也證明在航太及工具機業者攜手合作下，國內工具機之品質、性能、成本及效率競爭力已邁入航太等級要求。