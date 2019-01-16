築地市場舊址再開發 擬規劃建設國際會議中心

根據日本媒體報導，東京都研擬了一份草案，計畫於舊築地市場所在地，進行一項以國際會議中心 / 展覽館，和交流設施為主軸的再開發案。這個草案由相關單位於 15 日，在東京都廳內部的非公開檢討會上提出。東京都預定在本月下旬，對外公開草案內容，廣徵市民意見，並於今年度內定調。

在去年熄燈結束 83 年歷史的築地市場，位於東京的中央區，佔地 23 公頃，目前正在進行拆除作業。預定在 2020 年東京奧運、身障奧運舉辦期間，在該處設置停車場等，以作為運送參賽選手們的據點。而在那之後的運用方式上，則尚未作出具體的結論。

濱離宮恩賜庭園 (圖：AFP)

東京都計畫在 2020 年東京奧運、身障奧運結束後，進行該地的土壤汙染整治及地下文物調查。在結束後，預定以設定地上權的方式，由民間進行長期的再開發計畫。東京都的方針是希望以國際型的會議中心、展覽館為主，吸引國外的商務人士與觀光客。並藉此招攬高級飯店與餐廳投資，結合附近銀座、濱離宮恩賜庭園，及隅田川等觀光資源，在當地進行交流設施的整備。

東京都知事小池百合子曾在 2017 年 6 月時，提議將築地市場開發為「食的主題公園」，但是遭到豐洲市場的觀光設施營運公司的反對，認為會搶走豐洲的客源。該項提案也在事後，由學者們進行了相關議論。