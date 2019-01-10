東京商業區租金連60個月上揚 創最長上漲紀錄

東京商業區的商辦租金水準繼續向上攀升，截至 2018 年 12 月，已連續 60 個月向上調漲。也創下了期間最長的商辦租金調漲紀錄。一般認為景氣好壞的循環週期，大約是 4 年一次。會有這樣的例外產生，背景在於就業人數的增加，不論商辦的新舊，各家企業都有搬遷與擴大辦公室規模的意願。

東京的商業區 (圖：AFP)

根據位在東京的大型仲介業者三鬼商事 (Miki Shoji) 在 10 日所公佈的東京都心商業區 5 區 (千代田區、中央區、港區、新宿區、澀谷區)2018 年 12 月的平均商辦招租資料，平均每坪租金為 20,887 日圓，年增 8.94% 或 1,714 日圓，月增 0.69% 或 144 日圓。是自 2014 年 1 月之後，連續 60 個月上漲。

在這 5 個區的商辦空屋率方面，2018 年 12 月時為 1.88%，月減 0.10%。12 月時大型商辦的出租件數雖然不多，但是由於退租的數量也少，東京商業區整體的商辦閒置面積在 1 個月內減少了約 7,500 坪。新蓋大樓在 12 月時的空屋率約 3.07%，月減 0.38%。由於 12 月沒有新落成的大樓，加上屋齡未滿 1 年的新大樓有零星的出租件數，也是新大樓空屋率下降的原因所在。

在原有的商辦大樓方面，12 月時的空屋率為 1.85%，月減 0.09%。12 月時除了有為擴大而搬遷的租戶或是從商業區外遷入的新租戶外，也有部分租戶為了搬遷到即將落成的商辦而退租，也使得原有商辦大樓方面的空屋率小幅減少。