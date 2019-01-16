台股盤中—電金+傳產權值股同步走疲 多頭力拚站穩季線之上

受到亞股走跌影響，台股今 (16) 日在電子權值股台積電與鴻海領軍走疲拖累下，指數開盤翻黑，傳產權值股台塑四寶未能展現撐盤力道，金融族群包括富邦金、國泰金與中信金等表現也弱勢，使台股今日開低震盪走低，類股漲跌互見，指數一度站回 9800 點，預估今日成交量約 950 億元。

台股今日開盤下挫 24.69 點，以 9781.35 點開出，盤中最高點為 9803.99 點，最低為 9767.07 點；櫃買市場今日股價則是開高走高，以 126.22 點開出，盤中最高來到 126.81 點，最低點為 126.21 點。

蘋概三雄今日同步走疲，又以大立光跌幅最重，大立光今日早盤開高，盤中翻黑走低，失守 3600 元，盤中跌幅逾 0.8%、來到 3570 元；台積電今日股價一路處於盤下，盤中下跌 0.68%、來到 219.5 元，力拚站穩月線與 5 日線之上；鴻海則是震盪走低，盤中小跌 0.14%、來到 70.2 元，力拚站穩月線。

太陽能族群受惠先前價格低迷的多晶電池報價止跌回升，族群股價強彈，茂迪、綠能、太極盤中均亮燈漲停，聯合再生、益通大漲超過 8%，國碩、達能、碩禾漲幅逾 5%，元晶、安集漲幅超過 3%。

PCB 族群表現同樣強勢，台光電、聯茂大漲超過 8%，楠梓電、精成科、高技漲幅逾 3%，金像電、寶得利、嘉聯益也有超過 2% 的漲幅。

分析師指出，指數昨日帶量站回季線之上，加上月線已翻揚，目前短、中與長期均線成為多頭排列，大盤今日早盤雖開低，但盤中逐漸向平盤靠攏，顯示多頭力守站穩季線之上，將增加指數在封關前朝萬點反壓邁進的機會。