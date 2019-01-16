台股盤後—雙王急殺尾盤下挫20點收今低 失守9800點

台股今 (16) 日在台積電、大立光及塑化、金融權值股尾盤出現賣單調節下，最後一盤下殺 20 點，終場下跌 42.23 點，收今日最低 9763.81 點，失守 9800 點關卡，成交金額 947.6 億元。

台積電今日尾盤出現 7367 張賣單下殺，終場跌幅擴大到 1.5%，大立光也有賣單調節，翻黑作收，加上台塑、台化、南亞、兆豐金、華南金、彰銀等尾盤也出現賣壓，導致台股終場跌幅擴大，收在今日最低點。

族群方面，生技族群今日表現較為弱勢，佐登 - KY、寶齡富錦、麗豐 - KY 跌幅逾 3%，泰福 - KY、葡萄王、康友 - KY、科研則下跌逾 2%、全宇生技、神隆、華廣、和康生、五鼎、羅麗芬、旭富、杏輝等跌逾 1%，是今日盤面上較為弱勢的族群。

此外，紡織族群表現也較為弱勢，聚陽日前被外資調升目標價，但今日股價走弱，重挫 4.66%，遠東新也下跌 1.69%，儒鴻、宏遠、福懋、利勤等也普遍走弱。

在大盤走弱下，加上 MWC 將於下月開展，5G 概念題材再度成為資金避風港，網通廠智易、晶片廠信驊、PCB 廠博智、銅箔基板廠台光電等攻上亮燈漲停，也帶動聯茂、立端、正文、神準等個股走揚，5G 相關族群表現暢旺。

法人指出，大盤目前仍處區間震盪格局，加上美股超級財報週中主要科技股公布的時間約在元月下旬到二月上旬，正值台股在農曆年休市期間，且市場已有預估成長性有限且對未來的看法恐怕不會太樂觀，封關前應減低部位。

而未來量能依舊為觀察指標，若無法持續維持千億元以上的成交量，那麼就無法脫離跌深反彈的走勢。