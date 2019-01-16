脫歐風險難料 分析師籲暫時別買英鎊

英國下議院日前以懸殊票數差距，否決首相梅伊與歐盟敲定的脫歐協議；對此，分析師呼籲，英國脫歐一事，仍存在許多風險，建議投資人暫時別買英鎊。

台北時間週三 (16 日) 下午 3 點 54 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元上漲 0.12%，至 1.2873。

英鎊兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

英國下議院昨日以 432 票對 202 票，否決梅伊與歐盟敲定的脫歐協議，票數差距之大，創 95 年來，內閣在國會的最大挫敗。

梅伊並無下台打算，她計畫先挺過反對黨工黨黨魁 Jeremy Corbyn 提出的不信任案，找出可獲得下議院支持的脫歐條件，再依此與歐盟進行協商。

梅伊政府最晚必須在 1 月 21 日，提出「脫歐 B 計畫」，並於 1 週後，呈交下議院。

加拿大帝國商業銀行策略師 Patrick Bennett 週三接受 CNBC 採訪時表示，昨天的表決結果，只消除了部分不確定因素，「脫歐仍存在許多風險」。

Bennett 稱，接下來的不信任案，甚至可能出現的二次公投，都無法燃起投資人對英國經濟、貨幣的興趣。

花旗私人銀行全球投資主管 David Bailin，早在英國下議院進行表決前，便呼籲投資人暫停交易英鎊。

Bailin 認為，就當前狀況來看，很難判斷英鎊前景，在情勢明朗前，英鎊兌多數主要貨幣走勢，估將維持疲軟。