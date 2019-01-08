世銀總裁金墉突然辭職 距任期屆滿仍有3年

世界銀行總裁金墉 (Jim Yong Kim) 週一 (7 日) 突然宣布辭職，他擔任這個職務已有 6 年，但距本屆任期屆滿仍有 3 年多時間，他將在 2 月 1 日卸任。

世界銀行總裁慣例上由美國人擔任，因為美國是世界銀行的最大股東，金墉之前是由前總統歐巴馬提名。

金墉 1959 年出生於南韓，5 歲時隨家人移民美國。他是名醫生兼人類學專家，之前曾在一些世界貧窮國家，管理過抗擊結核病和愛滋病的專案。

做為世銀領導人，金墉推動在消除極端貧困上付出更多努力。他在辭職信中說，他努力尋找創新的方式，來為向受氣候變化影響而流離失所的人提供幫助。

金墉也透過電子郵件告知世界銀行員工，他將於離職後加入一家民營企業，新公司聚焦於為開發中國家建設基礎設施。他表示，這是他認為能對氣候變遷與新興市場基礎設施短缺等重大全球議題，產生最大影響力的一條路。

金墉在世銀期間推動綠色能源專案融資，並在很大程度上放棄對煤電投資的支持，但他避免與川普政府公開衝突，川普將推動煤炭業列為優先政策。據熟悉此事的人士表示，金是自願辭職，並非被川普「趕走」。

2017 年成為世銀執行長的 Kristalina Georgieva，將暫時代理總裁一職，她出生於保加利亞，1993 年進入世界銀行任環境經濟學家，在服務 15 年後轉任歐盟的高層。