宇峻《英雄傳說：星之軌跡》獲AppStore專題推薦

由宇峻奧汀 (3546) 製作、Falcom 監製劇情的正統軌跡系列手遊《英雄傳說：星之軌跡》獲 AppStore 平台主題 Story 推薦。宇峻指出，《星之軌跡》繁中版已於 11 月 13 日於台港澳新馬泰等雙平台上市，為第四季營運加溫，日本版預計 2019 年第一季於日本推出。宇峻預計明年將推出 6 款作品，包括《寶島娛樂城》於 12 月到農曆年期間進入行銷期，明年第一季台港澳及東南亞上市。此外，代理新品手遊《馭天下》及《伊蘇》都將於 12 月測試，預計明年上半年營運。



《軌跡》系列為 Falcom 的重要作品，當初開發前身為《英雄傳說》，《軌跡》系列邁入 15 週年，《星之軌跡》明年首季於日本推出，至於中國大陸市場則等待版號過關。



至於知名模型 / 動畫 IP 手遊《七大罪》計劃於明年第二季在日本地區及台港澳上市。華人遊戲經典《三國群英傳 8》則於明年第三季上市。



宇峻由於看好海外遊戲市場發展，2007 年宇峻奧汀在日本成立子公司 USERJOY JAPAN，提供完善的遊戲服務在地玩家。其中，《三國群英傳 Online》、《天使之戀》和《曉之軌跡》更是受到日本玩家喜愛的知名遊戲。除此之外，也以授權自研遊戲的模式，與海外各地代理商合作，將自研遊戲的服務拓展到中國、歐美、日韓、俄羅斯、東南亞各國等。