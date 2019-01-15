中華電加速集團轉型 成立「策略轉型辦公室」拚走出獲利谷底

中華電信 (2412) 總公司昨晚 (14 日) 舉行年終尾牙感恩餐會，席開 106 桌，由於去年獲利未達標，中華電信董事長鄭優宣布成立「策略轉型辦公室」，擴大轉型速度與規模，未來 3 年內拿出成績，希望去年是營收獲利谷底，力拚今年底讓人滿意。鄭優指出，2018 年中華電信業績重點有 MOD 已超過 200 萬戶目標，目前快接近 202 萬戶，有利於創建「智慧家庭」下一階段業務；加上行動品質顯著改善，去年全年在國家通訊傳播委員會 (NCC) 和 Open Signal 測速在台灣 22 個縣市都拿下第一；以及 AI 與物聯網等數位服務不斷推陳出新等，都是值得驕傲的成就。



由於競爭環境變化快速，電信業者面臨獲利壓力，中華電信除在 2018 年積極佈局包括 5G、純網銀、物聯網、大數據、人工智慧與智慧家庭在內的新興業務外，鄭優也在昨日宣布成立「策略轉型辦公室」，希望於 3 年內逐年展現成效，再創新機。



由於中華電日前公布 2018 年自結營業收入為 2154.6 億元，歸屬於母公司業主淨利為 355.2 億元，年減 8.6%，累計每股盈餘 (EPS)4.58 元，低於全年財測預估 EPS 目標 4.8 元至 5.2 元水準；是中華電信史上第一次沒有達成財測目標；中華電信先前曾表示，受到市場競爭，ICT 業務因會計認列方式改變延後認列，以及行動營收低於預期，導致去年財測未達標。



而鄭優昨表示，2019 年積極推動轉型，是希望趁著財務體質健全、資源優勢領先時候，能及早凝聚共識，全面推動轉型規劃，為中長期的永續發展奠定堅實基礎。