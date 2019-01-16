揚明光去年營收年增逾40% 估將轉虧為盈 擬25日舉行法說會

微投影模組大廠揚明光 (3504) 將於本月 25 日舉行線上法說會，將針對 2018 年財務數字及今年營運展望做說明。揚明光去年受惠中國無屏電視的大幅增長、智能家居產品為出貨旺季及生財用 3D 列印機與貨架顯示器的溫和成長下，前三季毛利 20.1%，稅後淨利 1.73 億元，每股盈餘 1.51 元。



法人指出，受惠中國無屏電視應用市場的代工客戶新訂單挹注，揚明光 2018 年微投影機營收成長將會高於產業平均成長率約 30% 以上，去年下半年營收仍受惠微投影機、智慧家居安控鏡頭、智慧貨架顯示器及 3D 列印機等代工新訂單挹注，2018 年全年營收為 62.62 億元，年增逾 40%，預估全年將正式轉虧為盈。



以去年下半年各產品來看，微投影光學模組佔營收約 65% 至 70%、工業光學模組佔 12% 至 14%、投影光學零件佔 10% 至 12%、取像光學模組佔 10% 至 12%。