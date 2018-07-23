〈揚明光法說〉下半年營收成長幅度高 微投影等4大產品線都有動能

揚明光 (3504-TW) 公司總經理徐誌鴻今 (23) 日在法說會中指出，預估下半年營收將較上半年有中雙位數成長，成長動能在微投影光機模組、智能家居等產品，另外智慧商店貨架及 3D 列印整機產品，下半年也將穩定出貨。

不過，揚明光較引矚目的無人商店貨架顯示器鏡頭組，公司認為下半年約僅占營收 5-10%，明年需求也需視第 3 季美商採購年度開發大會後，才會有明朗結果，由於超市全面改裝耗費資金高，費用估達 10 億美元，採購方也傾向於逐年進行換裝。

徐誌鴻也指出，揚明光上半年資本支出 2 億元，下半年還要投入 2.5 億元，主要擴充包括孟加拉研磨玻璃廠及台灣模造玻璃廠產能，而背後原因在美中貿易戰爆發後，美國對自中國大陸出口到美國的玻璃鏡頭加徵額外關稅，揚明光也接獲不少國外因此的轉單訂單詢問，但目前揚明光鏡片廠產能已經滿載，吃不下額外新增的訂單。

徐誌鴻說，揚明光 2012 年赴孟加拉設立研磨玻璃鏡片生產線，產能一再擴充後，上半年已完成新一階段擴廠，由於設廠土地不夠用，目前已覓得孟加拉其他設廠土地進行擴充，另一新階段擴廠案，預計在 2019 年第 3 季完成。

徐誌鴻指出，相較塑膠鏡片，玻璃鏡片有其耐熱且受熱後不產生影像飄移的絕佳特性，尤其可用在車載產品上，目前揚明光在車載光學產品也投入包括先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車頭燈的車外光源及車內的 HUD(抬頭顯示器) 產品開發。

對於揚明光開發的 3D 列印整機產品，徐誌鴻指出，揚明光供應的並非只是取像鏡頭，而是完成開發、整機到零售端的出貨，目前應用牙科齒模生產，未來並將應用到更高精密度的工業生產輔助應用。