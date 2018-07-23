〈揚明光法說〉Q2稅後純益創11季新高 上半年EPS 0.5元

揚明光 (3504-TW) 今 (23) 日召開法說會並公布財報，第 2 季純益 5400 萬元，創 11 季以來新高，上半年已連續 2 季獲利，前 6 月稅後純益 5800 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.5 元。

揚明光自去 (2017) 年第 4 季起微投影光機模組出貨量大增，挹注單季獲利虧轉盈後，今年以來出貨也以供應中國大陸市場應用於無屏電視的微投影光機為主，公司概略統計，在中國無屏電視微投影模組市場市占率已達 63%，下半年營收動能仍集中此重點產品，預估占營收比重將達 65-70%。

揚明光第 2 季營收達 16.14 億元，季增 35.4%，年增 54.3%，營收已達去年下半年旺季水準，毛利率 19%，季減 1.6 個百分點，年增 1.8 個百分點，稅後純益 5400 萬元，季增 12.5 倍，也較去年同期轉虧為盈，累計上半年營收 28.07 億元，年增 48.1%，毛利率 19.7%，年增 1.4 個百分點，稅後純益 5800 萬元，較去年同期虧為盈，每股純益為 0.5 元。

揚明光總經理徐鴻指出，微投影光機模組營收大幅成長 6 成，上半年營收占比高達 56%，超越原預估的 40% 比重，也成上半年營收主力產品，預估下半年微投影光機模組比重成長將更明顯，預計占下半年營收比重可達 65-70%。

徐認鴻指出，就出貨的微投影模組產品而言，毛利率雖有雙位數，但低於平均值，且居 4 大產品線毛利率之末，主要原因在上半年微投影模組關鍵零組件缺貨，貨源狀況不穩定，僅能滿足需求 90%，且關鍵零組件受國際大廠控制，不利產品獲利；下半年希望藉生產經濟規模擴大，生產良率提升，進一步改善此產品獲利情形。

徐誌鴻指出，人民幣匯率的走貶狀況若未獲改善，對中國大陸市場無屏電視影像市場，恐也造成不利影響。

揚明光今日股價爆 2.59 萬張歷史天量，並收在漲停價 133 元，盤中股價震盪幅度達 12.4%。