美議員轉述：上週美中貿易磋商 結構性問題未取得進展

美國共和黨參議員 Chuck Grassley 週二 (15 日) 表示，美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 認為，在上週美中的貿易磋商中，在結構性問題上並未取得任何進展。

格拉斯利上週五與萊特希澤會面。他表示，萊特希澤對中國購買美國黃豆的評論非常正面。

媒體透露，據船舶追蹤數據顯示，散貨船「昊悅」號 1 月 14 日離開 Louis Dreyfus Co. 在西雅圖的 86 號碼頭，前往中國青島。這是近 1 個月來，第 3 艘由美國運往中國的黃豆船隻。

但在美國希望中國做出的結構性改變上，Grassley 轉述，萊特希澤認為沒有進展。這部分議題包括智慧財產權、竊取商業機密、以及施壓企業技術移轉等等。

中國副總理劉鶴據稱已接受邀請，將於 1 月 30-31 日赴華盛頓與萊特希澤和美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會談，之後 2 月 5 日將進入中國農曆春節，預計會談進度將停止數日。

根據先前訂出的 90 日關稅休兵期，雙方若無法在 3 月 1 日前談出協議，自 3 月 2 日起，美國針對中國的 2000 億商品關稅，將由 10% 提高至 25%。

Grassley 認為，當前中國經濟正受傷害，他相信有可能取得進展。

如談判破裂美將啟動豁免申請

此外，由於擔心一旦談崩，25% 的稅率將重傷企業。萊特希澤已向兩名國會議員承諾，如果發展至此，他將啟動一項排除程序，讓企業可提出理由請求關稅豁免。

國會議員在去年 11 月發函美國貿易代表辦公室 (USTR)，認為關稅將帶來美國消費者、工人及企業的成本增加。

萊特希澤被視為鷹派，堅持要求中國同時消除關稅和非關稅壁壘。但總統川普週一表示，與中國的談判進展非常順利，預計將與中國達成協議。