〈分析〉梅伊歷史性慘敗 衍伸未來脫歐共有6大可能性

英國國會週二以 432 票反對、202 票支持，中間共 230 票的巨大差距否決了首相梅伊簽訂的脫歐協議，使英國政治陷入更多不確定性，因為這意味著梅伊所領導的英國政府，在過去 18 個月與歐盟之間的協商與角力，努力皆是付諸流水。

而英國國會以 230 票的巨大差距否決梅伊的脫歐協議，也是英國史上相當罕見的情況，上一次英國國會以如此巨大差距否決政府議案，是要追溯到 1924 年的 166 票。

英國政府目前有 3 天的時間可以修正提案，由於週五不舉行國會，因此英國政府必須在 1 月 21 日週一結束前，與歐盟簽訂新計畫並且向英國國會提出，梅伊也在國會中確認會遵守此點。

接下來有可能的 6 種發展 (或許部分會同步發生)

1. 重啟談判

目前贊成與反對之間的巨大差距，令人質疑梅伊是否有能力扭轉立法者的心態，但梅伊政權或許相信國會成員有足夠的人數能扭轉局勢，所以可以期待她向歐盟提出重啟談判並取得歐洲更多讓步的要求。

北愛邊界的「保障措施」就是協議卡關之處，歐盟堅持必須要此保障措施，但反對梅伊者深恐這會讓英國無期限和歐盟藕斷絲連，不僅得遵守歐盟規定，甚至還對這些規定沒有發語權。

雖然歐盟試圖保證不會有此情形，包括歐盟執行委員會主席容克在內的 3 位領袖昨 (14) 日發出保證信，聲稱愛爾蘭邊境保障措施（backstop）只有在必要時才會使用，而且如果實施，也會「盡可能縮短時間」。然而，反對者仍不滿該措施無確切的終止時間，也沒提到是否可以單方面結束邊境保障措施。

2. 大選

在野的工黨領袖 Jeremy Corbyn 表示，週三將對梅伊政府提出不信任議案。

萬一不信任議案通過，那麼現任國會將有 14 日的時間來商定新管理政權，倘若無法完成，就可能舉行大選。歐盟已表態，就算英國領導政權變動，也不會改變其立。

3. 二次公投

2016 年 6 月的脫歐公投是正式但非約束性的諮詢調查，但議員向大眾承諾會採用公投結果。

支持二次公投者認為，經過這一段時間各種資訊和事務的發展，民眾更理解「脫歐」代表甚麼，民意可能有所變動，因此提倡二次公投以確切得知最新且更正確的民意，但反對者認為，這對首次公投來說是一種汙辱，也忽視了民主進程。

前工黨首相 Gordon Brown 週一表示，他認為很有可能進行二次公投。

4. 《里斯本條約》第 50 條延長 (即延後脫歐時間)

部分人士 (尤其是反對黨人士) 認為歐盟和英國仍有可能重新談判，但這需要更多的時間，也就是延長《里斯本條約》第 50 條。

該條原訂任一國家 2 年內脫離歐盟，梅伊在 2017 年 3 月啟動《里斯本條約》第 50 條，亦即今年 3 月 29 日離開歐盟，如果能延長規定的時間，英國與歐盟就有更多時間重啟談判。

巴克萊投資解決方案投資長 William Hobbs 週一表示，目前匯市交易者加大了對延後脫歐的賭注。

「上週英鎊走勢顯然在價格上反映出《里斯本條約》第 50 條會延長的傳聞。」

然而要延長該條，將需要經過歐盟其他 27 個會員國的同意，目前還不確定他們在什麼情況下同意，以及同意延長多久。

5. 撤銷脫歐決定

無論是二次公投或者是延後脫歐，這些都會增加「英國將不會真正離開歐盟」的臆測，但週一梅伊發表談話，聲稱這樣的結果會讓大眾對英國政治制度的信仰造成「災難性傷害」。

唐寧街 (英國首相府) 聲稱，議員設法阻止脫歐的可能性比「無協議脫歐」的可能性還高。

英國對沖基金資深投資者 Crispin Odey 支持脫歐，但他上週表示，他認為英國可能會續留歐盟。「我認為這不可能發生，這樣的國會配置，看不到發生的可能。」

6. 無協議脫歐

如果歐盟不讓步，英國議員又不通過協議，那最後恐落到無協議脫歐的下場。

一些分析師警告，如果無協議脫歐恐會造成極端的經濟損失。去年末英國央行一份報告指出，如果演變至無協議脫歐，失業率恐飆升至 7.5%，房價大跌 30%，英鎊可能崩潰，一年內經濟萎縮約 8%。

雖然確實有一些硬底的脫歐派，希望英國和北愛一起無協議脫歐，但這樣的觀點普遍認為偏少數派。