廣明旗下達明機器人積極搶攻美國市場 新品TM12及TM14於IMTS亮相

廣明 (6188) 旗下協作工業機器人─達明機器人，已銷售至歐洲、亞洲數十國，今年度更積極搶攻美國市場，達明機器人參加 9 月 10 日開始一連六天的全美最大工具機專業展—「美國芝加哥國際製造技術展(IMTS) 」為進軍美國的第一站，展出 TM5、TM12、MWS 等全系列產品來提供各產業應用的解決方案。為滿足更多產業的需求，達明機器人今年度推出全新中高負載器人產品 TM12 和 TM14，可負載能力大於市面上相同臂長的協作型機器人，載重高達 12 公斤和 14 公斤，工作範圍高達 1300mm 和 1100mm。



至於全系列 TM 機器人都推出 Mobile 系列 (TM5M、TM12M、TM14M)，可使用直流電，搭配高機能移動 AGV，再結合 TM Robot 內建視覺系統執行定位和辨識，達到高相容與高彈性應用，強調是半導體產業及物流業的應用首選。



達明機器人 TM5 此次展出精密機械組裝，彈性機車引擎鎖附，機器人配備可移動式工作車，透過 TM 專利 3D Landmark 功能，TM5 能快速判讀站別工作桌之位移，並重新校正點位，不僅能做到機器人隨時快速更換生產作業線的高彈性部署，也能快速替換故障機器手臂上線作業，降低後續維護成本。此外，TM5 內建智慧視覺功能，不需要龐大的治具與定位機構，靠著視覺定位即能精準定位，從事螺絲鎖附高精密任務。



根據國際機器人協會 (International Federation of Robotics) 估計，2018-2020 年間，全球工業自動化市場將年增 15%，協作機器人需求是工業革命 4.0 的重心之一，也是成長最快的類型。達明機器人為台灣第一家協作型機器人品牌與製造廠商，自 2016 成立兩年多以來，已成功推廣產品至全球 30 餘國，在海外擁有 40 多間代理商，為世界第二大的工業協作型機器人品牌，無論是客戶或是經銷據點皆躍進式倍數成長。